Команда по флорболу Центра спорта Приморского района 30 марта ездила в Финляндию в гости к команде «Pyhtään Yritys».
Ребята провели 2 матча и получили неоценимый опыт.
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Команда по флорболу Центра спорта Приморского района 30 марта ездила в Финляндию в гости к команде «Pyhtään Yritys».
Ребята провели 2 матча и получили неоценимый опыт.