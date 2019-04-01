Перенесенный с февраля турнир по киокусинкай «Кубок побратимов» на призы главы Кировского района прошел в минувшие выходные в Петербурге. Турнир стал уже традиционным, седьм по счету. Несмотря на такой мужской вид спорта, среди участниц было много девочек, которые своей волей к победе ничем не уступали мальчишкам.

Старшие спортсмены смогли проверить качество своей подготовки перед городскими турнирами. Многие из выступающих ступили на соревновательное татами впервые, но смогли преодолеть волнение и порадовали качественным исполнением техники.