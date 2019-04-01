Соревнования по скалолазанию состоялись 30 марта в 12:00 в рамках физкультурного мероприятия «Фестиваль подросткового спорта» на базе школы спортивного скалолазания «Юный чемпион».

В соревнованиях принимали участие юноши и девушки двух возрастных категорий:12-14 лет и 15-17 лет. Для участников мероприятия была организована обширная физкультурная программа: под руководством тренеров клуба они активно размялись, разделились на команды, познакомились друг с другом и разошлись по станциям. Каждый смог попробовать свои силы в скалолазании, прыжках на батуте и настольном теннисе.

Перед началом соревнований все ребята прошли серьезный и подробный инструктаж, а также выполнили пару упражнений на координацию и равновесие. Далее участникам предстояло с максимальной скоростью добраться до вершины первой трассы скалодрома. На остальных трассах у участников была другая задача – подняться по камешкам определенного цвета и не упасть. За каждое выполненное задание мальчишки и девчонки набирали баллы, которые в конце суммировались.

По итогам соревнований лучшими в своих категориях стали:

Возрастная группа — девушки (12-14 лет) — Уланова Лиза, юноши (12 -14 лет) — Брагин Эрнест, девушки (15 — 17 лет) — Лобадюк Анна, юноши (15 — 17 лет) — Максимов Андрей.

Также в соревнованиях отличились и заняли призовые места: Китцюк Ксения, Смирнова Вика, Барановская Валерия, Михайлова Елизавета, Гиричев Артем и Шмаков Андрей.