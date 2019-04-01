Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил стадион «Спартак» в городе Ломоносов и пообщался с юными спортсменами и их родителями.

Дети обратились к градоначальнику с просьбой уложить на стадионе искусственное покрытие, которое позволило бы заниматься футболом круглый год и в любую погоду. Беглов пообещал выполнить эту просьбу.

Руководители спортивного сооружения пожаловались врио губернатора на недоделки оставшиеся со времен строительства, а также на некачественно выполненные строительные работы. Так, сильный ветер разрушил трибуны установленные вдоль поля были разрушены из-за недостаточной конструкционной прочности.

Губернатор поручил до 1 июня нынешнего года устранить все перечисленные недостатки, а также до конца года заменить на стадионе естественный газон на искусственный, за счет включения объекта в федеральную программу «Наследие».