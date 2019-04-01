В 2020 году пройдёт Открытый чемпионат по футболу U-19 «Шанс». Это не просто чемпионат по футболу, это система поиска и подготовки игроков.

20 апреля в 17:30 на стадионе Центра спорта на Малом проспекте Васильевского острова, дом 66 пройдёт выставочный матч, где встретятся лучшие игроки Северо-Запада в возрасте до 19 лет. На матче будут присутствовать скауты и представители профессиональных футбольных клубов.

Если ты хочешь проявить себя, показать все свои лучшие качества и получить шанс стать профессиональным футболистом отправляй своё резюме на почту: ChanceU19@mail.ru

Подробности по телефону: 8(921)896-93-30 — Евгений.