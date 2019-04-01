Папа Римский Франциск прокомментировал прозвище нападающего каталонской «Барселоны» Лионеле Месси.

По мнению Папы Римского, теоретически называть Месси богом является кощунством. Он считает, что нельзя говорить подобное или верить в это.

Франциск отметил, что люди могут сравнивать Месси с богом, лишь выражая восхищение, но ему не нужно поклоняться.

«Это только речевой оборот. Фраза „футбольный бог“ — это популярный способ самовыражения. Месси — очень хорош, но он не бог», — сказал Папа Римский, слова которого приводит Marca.

Отметим, понтифик — поклонник футбола, он болеет за аргентинский клуб «Сан-Лоренсо».

В текущем сезоне 31-летний Месси принял участие в 27 матчах испанского чемпионата, в которых забил 31 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Ранее форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о тех, кого он считает лучшими футболистами в мире. Аргентинец привел список игроков: Килиан Мбаппе, Неймар, Эден Азар, Луис Суарес и Серхио Агуэро.