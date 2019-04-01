Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу случая с собакой на женском масс-старте чемпионата России по биатлону. Свое мнение комментатор высказал в личном профиле в «Инстаграме».

Губерниев прикрепил видео с трансляции гонки, где видно, что собака выбежала на трассу, несколько раз перебегала её, а затем пса ударил один из тренеров.

«Тренер, который ударил пса, просто позорник! Собачка хорошая, бежала и никого не трогала!» — подписал видео Дмитрий Губерниев, добавив, что чемпионат России по биатлону популярен и среди животных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) 31 Мар 2019 в 7:03 PDT

Чемпионат России по биатлону в Тюмени завершится завтра, 2 апреля. На стадионе «Жемчужина Сибири» состоятся две эстафетные гонки.