Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен заявила о том, что не собирается завершать спортивную карьеру. Об этом она написала в своем «Инстаграме», прикрепив фото с чемпионата Финляндии по биатлону.

В первую очередь Мякяряйнен поблагодарила болельщиков за поддержку и порадовалась последней выигранной гонке в текущем сезоне.

Спортсменка сказала, что если с ней все будет хорошо, что она примет участие в следующем сезоне, однако перед этим ей необходимо отдохнуть. «Нужно спокойно решить много проблем, среди прочего касающихся и здоровья. Это стоит на первом месте до тех пор, пока я не возобновлю тренировки», — написала Мякяряйнен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kaisa Mäkäräinen (@kaisamakarainen) 31 Мар 2019 в 10:29 PDT

Мякяряйнен ещё хочет выступать на высоком уровне и не идти на большое количество компромиссов. Она будет продолжать карьеру, если не появится причина её завершить.

В текущем сезоне Мякяряйнен заняла 7-е место в общем зачете Кубка мира по биатлону, выиграв три гонки и набрав 673 очка.