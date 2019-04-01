21-й тур Российской премьер-лиги оказался насыщен интересными событиями и неожиданными результатами. Nevasport подводит его итоги и обсуждает самые любопытные матчи.

Сенсация тура – ЦСКА — «Уфа» 2:2

Дебютный матч Вадима Евсеева просто не мог сложиться по-другому. Чем-то (видимо, таким же грозным взглядом) напоминающий Дженнаро Гаттузо Евсеев пока не освоился на посту наставника «Уфы», и никто не удивился бы, проиграй он ЦСКА. Все к этому и шло, армейцы вели 2:0, Влашич и Чалов забили гениальные голы, но Евсееву понадобилась одна замена, которая все решила. На 84-й минуте он выпускает Ондржея Ванека, а через три минуты в ворота хозяев влетает первый гол с передачи чеха. Но этого недостаточно – 4-я добавленная минута, угловой, и с подачи Ванека Сильвестр Игбун забивает второй мяч. Так Евсеев начал свой путь в премьер-лиге.

Камбэк тура – «Зенит» — «Оренбург» 3:1

Первый тайм «газпромовского» дерби на «Газпром-арене» был точно за гостями. Пусть моментов у них было меньше, зато получилось воплотить их в гол. И кто забил – Сутормин, которого так хочет «Зенит»! Но во второй половине «Зенит» вернулся, а вместе с ним вернулся и Азмун, который оформил дубль. А Оздоев с Ракицким вернули нас в 90-е, когда Лоран Блан на удачу целовал Фабьена Бартеза в лысую голову.

Похороны тура – «Краснодар» — «Анжи» 5:0

Казалось бы, у махачкалинского клуба еще есть шансы спастись и остаться в РПЛ. Только вот никому это уже не нужно. Футболисты играть не хотят, а тренер пал духом и ушел в отставку после болезненного поражения. «Краснодар» хорошо порезвился, а Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев показали, что не зря с ними продлили контракты.

Романтика тура – «Енисей» — «Рубин» 1:1

Команда из Красноярска весь сезон притягивает к себе внимание болельщиков не качественной игрой, а отличной работой медиаслужбы. Однако в матче против «Рубина» «Енисей» стал невольным свидетелем событий, которые развернулись на гостевом секторе и попали в телетрансляцию. Болельщик казанцев кормил свою девушку шашлыком, это показали на федеральном ТВ, а видео разошлось по интернету. Ничего более романтичного российский футбол на своих стадионах еще не видел.

По вашим просьбам – представляем полную версию! pic.twitter.com/Bgdi0SectI — ФК «Енисей» (@FCEnisey) March 31, 2019

Парадокс тура – «Ахмат» — «Спартак» 1:3

Красно-белые провели неплохой матч, были весьма эффективны за исключением совсем позорного гола. Но главное — Денис Глушаков снова забил, причем сделал это дико красиво, с линии штрафной в дальнюю девятку. При праздновании полузащитник посмотрел в сторону трибуны, где висел баннер «Спартак» без Глушакова» — что может быть более странным? Тебя травят твои же болельщики, а ты забиваешь, несмотря ни на что.

Везение тура – «Динамо» — «Локомотив» 0:1

«Локомотив» и «Динамо» показали абсолютно равный матч, но железнодорожники чем-то приманили удачу – второй тур подряд команда Юрия Семина побеждает благодаря одному голу с пенальти в исполнении Антона Миранчука. Да, в игре с «Динамо» нарушение было более очевидным, чем в матче с «Краснодаром», но сам факт заставляет задуматься о том, что такими темпами красно-зеленые могут забраться и на первое место.