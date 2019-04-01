Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил использование государственного герба страны в качестве основы эмблемы Федерации бокса России. Об этом говорится в указе президента РФ на официальном сайте правовой информации, который вступил в силу со вчерашнего дня, 31 марта.

На решение Владимира Путина отреагировал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. «Большое спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину от всех нас», — заявил Кремлев агентству РИА Новости, поблагодарив президента от лица совета чемпионов федерации, от тренерского совета и всего сообщества боксеров. «Бокс за сильную Россию», — заявил Кремлев.

Государственный герб РФ представляет собой двуглавого орла. Как сообщается в указе, герб будет использоваться в качестве геральдической основы эмблемы.