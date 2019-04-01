Легендарный боксер-тяжеловес Майк Тайсон приедет на образовательный форум Synergy Global Forum, который пройдет в Санкт-Петербурге 4 октября.

Мероприятие пройдет на «Газпром-Арене», организаторы ожидают, что на стадион соберется более 50 тысяч участников.

Майк Тайсон станет спикером форума и подведет итоги глобального марафона для россиян под названием #БольшаяЦельДостижима. Он стартовал в середине марта, примерное число участников по заявкам организаторов — около 500 тысяч человек. Цели участников марафона разнообразны и варьируются от развития бизнеса до достижения спортивных результатов.

«Я с нетерпением жду выступления на Synergy Global Forum, где я детально расскажу о том, как я достиг невозможного. Как я достиг Большой цели. Я хочу, чтобы остальные увидели, что с помощью усердной работы они тоже могут создать жизнь с невероятными достижениями», — рассказывает Майк Тайсон о своем приезде.

Организатором форума является Школа Бизнеса «Синергия».