Баскетбольный клуб «Химки» объявил о возвращении центрового Тимофея Мозгова. Информацию опубликовали на официальном сайте клуба 1 апреля.

Так «Химки» решили отметить день смеха, потроллив болельщиков клуба. «Игрок поможет своей родной команде в борьбе за высокие места в Единой Лиге ВТБ», — говорится в официальном заявлении на сайте клуба. «Химки» сообщают, что Мозгов присоединится к команде уже сегодня, в матче с краснодарским «Локомотивом».

«С возвращением, Тима!» — приветствует Мозгова сайт «Химок«. Сам баскетболист на объявление бывшего клуба никак пока не отреагировал.

За «Химки» Тимофей Мозгов играл с 2006 по 2010 год, а также в 2011 году. После этого он перебрался в НБА и сменил там несколько клубов. Сейчас Мозгов выступает за команду «Орландо Мэджик».