Сегодня, 1 апреля, стал известен расширенный состав сборной России по биатлону на сезон 2019/20. По сообщениям ТАСС, в женскую и мужскую команды вошло по 22 биатлониста, которые будут просматриваться тренерами в апреле и мае.

В состав женской команды попала в том числе и Маргарита Васильева, ожидающая решения IBU о дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов за последний год.

Помимо Васильевой в расширенный состав женской сборной вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Анастасия Гореева, Анна Никулина, Елена Чиркова, Полина Шевнина, Анастасия Егорова.

Также в расширенный состав попала вернувшаяся после допинговой дисквалификации Екатерина Глазырина.

У мужчин участниками расширенного списка национальной сборной стали Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Евгений Гараничев, Саид Каримулла Халили, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Василий Томашин, Ильназ Мухамедзянов, Игорь Малиновский, Вадим Филимонов, Семён Сучилов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Пётр Пащенко, Иван Томилов, Дмитрий Иванов, Даниил Серохвостов.

Окончательный состав СБР объявит после медицинских обследований спортсменов, которые назначены на конец апреля — начало мая.