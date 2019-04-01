Ледовый дворец в Санкт-Петербурге станет второй площадкой для проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2023 года. Информация появилась на официальном сайте Федерации хоккея России.

В Санкт-Петербурге сегодня прошло совещание ФХР с представителями IIHF и правительства города. На встрече был представлен проект бюджета чемпионата, логистики, обеспечения размещения команд и официальных лиц федерации. Также на совещании рассмотрели план строительства новой ледовой арены в Петербурге, она станет основной площадкой чемпионата. Планируется, что новый хоккейный стадион будет смещать в себя 21,5 тысяч зрителей.

Представители IIHF также посетили с инспекцией Ледовый дворец, сообщается, что арена соответствует всем требованиям международной федерации за исключением наличия тренировочного льда. Для этих целей задействуют соседний ледовый комплекс Хоккейный город СКА.