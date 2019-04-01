В Арбитражный суд Санкт-Петербурга поступил иск от футбольного клуба «Зенит» в отношении футбольного клуба «Тосно». Об этом сообщает агентство ТАСС.

Точная сумма долга ФК «Тосно» перед «Зенитом» 3 347 837 рублей 44 копейки. Иск будет рассмотрен в суде 13 мая. Также в этот день состоится слушание по другому иску в отношении «Тосно» — больше миллиона рублей от клуба требует спортивная база «Зенита». Оба иска являются ходатайствами о вхождении в реестр требований кредиторов должника.

Также выплат от клуба требует стадион «Петровский», компания «Анэкс-Финанс» и бывшие футболисты команды.

Всего долг клуба, который прекратил существование в 2018 году из-за финансовых проблем, составляет более 500 миллионов рублей. Перед банкротством «Тосно» в мае 2018 года выиграл Кубок России, в финале одолев курский «Авангард».