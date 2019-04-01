Оппозиционный политический деятель и блогер Алексей Навальный высказался по поводу долгого нахождения футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в СИЗО. Своим мнением политик поделился на Youtube-канале «Навальный Live».

Навальный заявил, что ничего не знает о том, что Кокорин и Мамаев за футболисты и понятия не имеет, за какие команды они играют. «Два пьяных хулигана устроили драку и должны быть привлечены к уголовной ответственности. Но их держат полгода в СИЗО!», — возмутился политик, уточнив, что из заключения устроили шоу на всю страну, когда действительно серьезные дела остаются нераскрытыми.

«Нужно наказать Кокорина и Мамаева, а потом посадить того, кто выделил 18 человек на их паршивое дело, которое не стоит выеденного яйца, где мировой судья за день мог всё решить», — заключил Навальный.

Напомним, 3 апреля, в среду, Александр Кокорин и Павел Мамаев впервые предстанут перед судом по делу о двух драках в центре Москвы.