Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал выступление нападающих команды Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в матче 21 тура чемпионата России против «Оренбурга». Слова главы «сине-бело-голубых» цитирует агентство ТАСС.

По мнению Медведева, очень важно, как Азмун ощущает себя в команде, как он взаимодействует с другими игроками, и в особенности, с Артёмом Дзюбой. «Хоть Тема сегодня не забил, но как он тащил мяч, боролся до последнего. Это взаимодействие, это, что называется, химия, которая в команде работает, и я уверен, что скорость химических реакций будет нарастать», — заявил президент «Зенита».

Напомним, «Зенит» выиграл у «Оренбурга» со счётом 3:1 и продолжает занимать первую строчку в таблице чемпионата России, увеличив отрыв от ближайших преследователей до шести очков. Два гола забил иранский форвард Сердар Азмун.