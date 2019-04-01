В финальной серии Запада продолжается армейское дерби, счет в серии 2-0 в пользу ЦСКА. Nevasport узнал у экспертов, каковы шансы СКА на победу в третьем матче серии.

Бывший нападающий СКА Василий Каменев считает, что третья игра станет определяющей для петербуржцев.

«У СКА решающий матч сезона. Думаю, и Дацюк будет – хоть и с травмой, но поддержать команду. Если СКА победит, то игра продолжается, а если проигрывает, то уже тяжело будет что-то сделать. 99%, что не получится одолеть ЦСКА в его нынешнем составе», — сказал Каменев.

С ним согласен генеральный директор петербургского «Динамо» Сергей Черкас, который отметил, что СКА сохраняет неплохие шансы победить в третьей игре.

«Шансы у СКА такие же – 50 на 50. Первый матч петербуржцы вчистую выиграли – судейская ошибка не дала возможности перевести матч в овертайм. Вторая встреча была равной, ЦСКА использовал моменты, а СКА – нет. Нужно исправить тактический рисунок игры, лучше играть в численном неравенстве. Большинство было коньком СКА, а сейчас почему-то не работает. Может, дело в отсутствии Дацюка. Это ключевой матч. Если счет станет 3-0 в пользу ЦСКА, то шансов у СКА практически не останется», — уверен Черкас.

Каменев также добавил, что секрет постоянных побед московских армейцев над петербургскими заключается в Капризове и Григоренко, которых пока не может закрыть СКА.

«В ЦСКА разобрали игру петербуржцев. Москвичи мало удаляются, играют очень собранно, активно, используют свои лучшие стороны. СКА не может закрыть Капризова и Григоренко – пытаются, но они все равно забрасывают по одной шайбе, и это дает результат. В этом матче СКА нужно реализовать большинство и закрыть Капризова с Григоренко. И, конечно, забивать первыми и играть по счету», — считает экс-игрок СКА.

Генеральный директор «Динамо» тоже отметил слабое большинство петербуржцев и необходимость закрыть лидеров москвичей.

«Хоккей против ЦСКА очень контактный, много силовых единоборств и нарушений правил. Команда обязана играть в большинстве лучше, как против «Спартака» и «Локомотива». Необходимо нейтрализовать лидеров ЦСКА и реализовать численное неравенство», — резюмировал Черкас.