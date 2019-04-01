Пресс-служба российской премьер-лиги рассказала об изменениях в календаре, а также о том, что с 24-го тура чемпионата в матчах будет задействован летний мяч белого цвета.

Как сообщает пресс-служба, календарь составляется не за один день, и при этом учитываются пожелания болельщиков и клубов, однако всегда может что-то поменяться по не зависящим от РПЛ причинам, и лига понимает, что полиция отвечает за безопасность граждан.

Пресс-служба добавила, что в чемпионате проходят изменения, турнир входит в плюсовую температуру, а вскором времени лига снова переходит на летний мяч.

«24-й тур пройдёт с мячом белого цвета», — сообщила пресс-служба, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, ранее директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги Александр Мейтин заявил, что наказания за нецензурную брань могут ужесточиться, если ситуация в ближайшее время не поменяется.