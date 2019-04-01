Тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев пожаловался на готовность лыж своих подопечных в сезоне 2018/19.

В комментарии «Тюменской арене» Хованцев заявил, что озвучил проблему на тренерском совете СБР. Сборной России необходимо шлифт-машина, которую можно возить на этапы Кубка мира и другие крупные соревнования. Без данного оборудования подготовить лыжи должным образом не получается.

Например, в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене Логинов бежал на лыжах Эдуарда Латыпова. Хованцев назвал гонку ключевой — в ней Логинов отстаивал второе место в общем зачёте Кубка мира.

Напомним, сегодня, 1 апреля, в Тюмени состоялся тренерский совет СБР. Президент Владимир Драчёв положительно оценил выступления сборной России в постолимпийском сезоне, затем были объявлены расширенные составы для подготовки к сезону 2019/20.