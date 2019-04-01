Бывший тренер сборной России Андрей Гербулов прервал выступление советского биатлониста Александра Тихонова во время тренерского совета в Тюмени и обвинил олимпийского чемпиона во лжи.

Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, Тихонов во время своего выступления раскритиковал работу тренерского штаба сборной России и финансирование СБР.

Отмечается, что, когда речь зашла о бывших спонсорах Союза биатлонистов России, которых привлекал Тихонов, выступление прервал Гербулов, которые выкрикнул в адрес Тихонова фразы о том, что выступающий говорит неправду.

«Вы все врете. И постоянно говорите одно и то же», — сказал Гербулов, слова которого приводит ТАСС.

После этой ситуации Тихонов завершил выступление и покинул трибуну.

По словам советского биатлониста, больше он никогда не будет выступать на тренерском совете, потому что у него своих дел хватает.