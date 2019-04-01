Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, когда будет вынесено решение по делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой.

По словам Драчева, которые приводит ТАСС, в конце апреля будет заседание независимой антидопинговой комиссии IBU, которая рассмотрит её дело. Тогда и будет вынесено решение.

Напомним, 25 февраля появилась информация о том, что Маргарита Васильева за последний год пропустила 3 допинг-теста. Сейчас спортсменка готовится к дисциплинарным слушаниям в IBU, поскольку её объяснительную отклонили, как и запрос на пересмотр решения.

Кроме того, независимое агентство антидопингового тестирования, рассмотревшее дело Васильевой о пропусках допинг-тестов, не приняло объяснений спортсменки. Россиянка пыталась доказать, что по ошибке пропустила три теста за последние двенадцать месяцев. Таким образом, Васильева пропустила чемпионат мира в Эстерсунде.