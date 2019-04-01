В Санкт-Петербурге стартовал хоккейный матч между СКА и московским ЦСКА. Игра проходит в Ледовом дворце в рамках финальной серии Западной конференции в Кубке Гагарина.

На данный момент московские армейцы выигрывают в серии со счётом 2-0, оба матча состоялись в Москве. Перед началом третьей встречи букмекеры оценили шансы обеих команд на победу.

По мнению аналитиков, больше шансов на успех имеют армейцы из Петербурга: вероятность их выигрыша оценивают в 40 процентов. Чуть меньше шансов победить в основное время у москвичей, победа ЦСКА свершится с вероятностью в 35 процентов. Ничья по итогам 60 минут игры — самый менее вероятный исход встречи (25%).

После предыдущей игры главный тренер СКА Илья Воробьёв отметил, что ЦСКА нельзя обыграть, забив всего один гол. «Забиваем мало, потому что ЦСКА не пускает на свой пятак», — сказал тренер. Специалист добавил, что не считает голкипера Игоря Шестёркина виноватым в пропущенных шайбах.