Жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева Катерина Кейру прокомментировала свой разлад с мужем.

По словам Кейру, она не подает на развод, потому что ответственно относилась и относится к построению своей жизни и своей семьи, поэтому ее ребенок будет рожден в законном браке.

«Малыш, запланированный и долгожданный, почему он должен появляться на свет при таких обстоятельствах? Он еще не родился, а на нем уже висит позор его отца. Как мама я не пойду на такие шаги», — сказала жена Новосельцева, слова которой приводит «RT на русском».

Отметим, ранее стало известно, что Катерина Кейру поссорилась с мужем, о чем она писала в Instagram.

Также жена футболиста «Ростова» в той же социальной сети обратилась к подписчикам и попросила болельщиков «Ростова» спросить у Новосельцева, где находится его жена, куда она делась, почему она перестала участвовать в его жизни и в жизни клуба.