Екатерина Гордон, адвокат жены Ивана Новосельцева Катерины Кейру, рассказала о предстоящей судебной тяжбе между супругами.

По словам Гордон, футболиста, который не выходит с ней на связь, ждет несколько судов, и первое заседание назначено на 23 апреля, однако всех нюансов Гордон раскрывать не планирует.

«Афера, которая была проведена с использованием Катиного чрезмерного доверия супругу, требует аккуратного к ней отношения», — добавила Гордон и отметила, что у нее есть детальный юридический план, который не будет опубликован, чтобы это не помогло Новосельцеву и его матери, которая, по словам адвоката, «стала счастливым обладателем того, что в браке должно было бы принадлежать Кате».

«Сейчас мы в судебном порядке разберемся во всех нюансах. По тому, как противоположная сторона себя ведет, мирно урегулировать вопрос не удастся», — сказала Гордон, слова которой приводит Sport24.

Отметим, ранее стало известно, что Катерина Кейру поссорилась с мужем, о чем она писала в Instagram.

Также жена футболиста «Ростова» в той же социальной сети обратилась к подписчикам и попросила болельщиков «Ростова» спросить у Новосельцева, где находится его жена, куда она делась, почему она перестала участвовать в его жизни и в жизни клуба.