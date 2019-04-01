В Тюмени продолжается чемпионат России по биатлону, в рамках которого состоится мужская эстафетная гонка.

Лидер сборной России Александр Логинов будет представлять команду Тюмени. Вместе с ним в эстафетную четвёрку войдут Евгений Гараничев, Евгений Идинов и Игорь Шетько.

За команду ХМАО-Югра-1 побегут Иван Томилов, Дмитрий Иванов, Семён Сучилов и Вадим Филимонов. За ХМАО-Югра-2 выступят Алексей Волков, Петр Пащенко, Евгений Боярских и Алексей Корнев.

Санкт-Петербург представит четвёрка в следующем составе: Дмитрий Малышко, Алексей Слепов, Василий Томшин и Павел Магазеев. За Москву будут выступать Матвей Елисеев, Владимир Спирин, Максим Цветков и Карим Халили.

За команду Удмуртии выступят Александр Поварницын, Дмитрий Шамаев, Ильназ Мухамедзянов и Владимир Семаков. Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Жирный и Алексей Петров побегут за Башкортостан.

Гонка состоится завтра, 2 апреля, и начнётся в 16:15 по московскому времени.