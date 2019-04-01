Хоккеисты казанского «Ак Барса» провели акцию совместно с компанией «Яндекс.Такси».

20 игроков команды сели за руль автомобилей, чтобы на пять часов выполнить роль обычных таксистов. Тариф на услуги такси с хоккеистом казанской команды за рулем в приложении «Яндекс.Такси» получил название «ХК Ак Барс».

Как сообщает пресс-служба «Яндекс.Такси», слова которой приводит «Спорт-Бизнес Онлайн» чтобы заказать машину со своим кумиром, нужно выбрать в приложении тариф «ХК «Ак Барс», а стоимость поездки будет точно такой же, как в тарифе «Комфорт+».

Отмечается, что на заказ приедет ближайшая свободная машина с одним из игроков за рулем.

Пассажир, который заказал такси, получит также фото и автограф хоккеиста за рулем.

Напомним, в четвертьфинальном матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» на выезде одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:2. После этого матча омский клуб довел серию до победного завершения — 4-0, в результате чего казанский клуб завершил выступление в Кубке Гагарина.