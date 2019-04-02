В Тюмени продолжается чемпионат России по биатлону, в рамках которого состоятся женская и мужская эстафетная гонки.

Первыми на старт выйдут женщины: начало гонки запланировано на 13:15 по московскому времени. За команду ЯНАО побегут Алена Иванова, Кристина Ильченко, Резеда Сибгатуллина и Лариса Куклина. Ирина Старых будет представлять команду Тюмени, в состав которой также вошли Арина Пантова, Виктория Сливко и Ксения Жужгова.

Мужская гонка начнётся в 16:15. Лидер сборной России Александр Логинов будет представлять команду Тюмени. Вместе с ним в эстафетную четвёрку войдут Евгений Гараничев, Евгений Идинов и Игорь Шетько.

За команду ХМАО-Югра-1 побегут Иван Томилов, Дмитрий Иванов, Семён Сучилов и Вадим Филимонов. За ХМАО-Югра-2 выступят Алексей Волков, Петр Пащенко, Евгений Боярских и Алексей Корнев.

Санкт-Петербург представит четвёрка в следующем составе: Дмитрий Малышко, Алексей Слепов, Василий Томшин и Павел Магазеев. За Москву будут выступать Матвей Елисеев, Владимир Спирин, Максим Цветков и Карим Халили.