Президент и генеральный директор футбольного клуба «Зенит» сообщил, что следующий выпуск онлайн-канала Z+ состоится 7 апреля.

Ранее стало известно, что вопрос о трансляции матчей на Z+ обсудят на заседании общего собрания РПЛ. ««На тему особых привилегий „Матч ТВ“ я уже высказался. Не надо приписывать „Зениту“ привилегии там, где их нет. Блата для нас не было и не будет», — заявил Медведев, слова которого приводит «Чемпионат». Функционер отметил, что другие клубы могут создавать аналогичные проекты.

Напомним, ранее руководство «Зенита» сообщалось, что проект специально взял паузу в две недели, чтобы подготовить новый выпуск. 7 апреля «Зенит» будет встречаться с действующим чемпионом страны — «Локомотивом», поэтому к матчу будет приковано повышенное внимание.

Напомним, первый эфир match-day TV «Зенита» прошел в день матча с московским «Спартаком», зрители были возмущены матом и поведением гостей предматчевой студии, в связи с чем и распространились слухи о закрытии проекта на его старте.