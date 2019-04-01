В Тюмени продолжается чемпионат России по биатлону, в рамках которого состоится женская эстафета. Гонка будет проходить завтра, 2 апреля, начало запланировано на 13:15 по московскому времени.

Тюменский регион будет представлять команда Ирины Старых, в которую также войдут Арина Пантова, Виктория Сливко и Ксения Жужгова. За ХМАО-Югра выступят Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Елизавета Каплина и Екатерина Мошкова.

Екатерина Глазырина, Светлана Миронова, Екатерина Казакевич и Тамара Воронина побегут за Свердловск, Лариса Куклина, Кристина Ильченко, Алёна Иванова и Резеда Сибгатуллина — за ЯНАО.

Команду Красноярска представят Маргарита Васильева, Наталья Гербулова, Елена Чиркоова и Диана Якимец. За Новосибирск побегут Анна Никулина, Лейсан Бикташева, Александра Алексешникова и Галина Нечкасова. Ульяна и Анастасия Кайшева, Кристина Егорова и Аделина Сабитова выступят за Удмуртию.

Напомним, ранее стал известен состав на мужскую эстафету.