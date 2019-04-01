Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему от нее ушли Евгения Медведева и Юлия Липницкая.

По словам Тутберидзе, жесткость могла сыграть свою роль. По мнению тренера, когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт.

«Но как ты шел к медали, таким способом только и пойдешь дальше, если я начну жалеть, ничего не получится», — сказала Тутберидзе.

Она также добавила, что если раньше за неделю ты мог раскоординироваться, то и сейчас так будет.

«Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа, потому что ты выиграл медаль? Ты сошел с пьедестала, и ты никто, ты должен ее доказать на следующем старте. У тебя есть прошлая медаль, но это никак не поможет тебе в будущем», — отметила экс-тренер Медведевой в эфире программы «Познер».

Напомним, Медведева покинула группу Тутберидзе после того, как не смогла выиграть золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане. В межсезонье она переехала в Торонто, чтобы работать под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Отметим, ученицы Тутберидзе Элизабет Турсынбаева и Алина Загитова взяли высшие награды чемпионата мира среди взрослых: казахстанская спортсменка с четверным сальховом в активе взяла серебро, а россиянка золото.