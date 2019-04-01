Сегодня, 1 апреля, во многих странах отмечается день шуток и смеха. Как правило, спортивные клубы и СМИ не остаются в стороне и активно присоединяются к всеобщему веселью. Nevasport рассказывает, как шутил спортивный мир на этот раз.
С шуток начался день для болельщиков футбольного клуба «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области. В официальном «Твиттере» команды опубликовали новость о смене клубного логотипа. Новая эмблема подозрительна похожа на символику туринского «Ювентуса». Но это ещё не всё – клуб даже показал новую форму игроков.
Минимализм правит миром и мы решили соответствовать современным тенденциям! Рады представить обновленный логотип и новый комплект формы на следующий сезон. 🔥🔥🔥#ФКЧайка #МыЧайка #ЗаНамиВсяОбласть #NewLogo pic.twitter.com/uuCJ3zBj5Y
— ФК «Чайка» (@chaykafc) April 1, 2019
Сборная России по футболу присоединилась к празднику и поделилась подборкой смешных моментов из жизни игроков и тренеров. На официальной странице команды «ВКонтакте» появился соответствующий пост. «Сегодня смеяться разрешается. Забавные моменты из жизни сборной России». – говорится в сообщении. К записи прикреплен видеоролик с участием Артёма Дзюбы и других футболистов.
Как и «Чайка», пошутить над экипировкой решил английский «Фулхэм». В «Твиттере» команды появилась запись о том, что теперь все номера на футболках будут двузначными – например, 01, 02, 03 и т. д. Однако болельщикам такие шутки пришлись не по душе: в реплаях пользователи раскритиковали чувство юмора представителей клуба.
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We're delighted to confirm that #FFC are set to become the first side in Premier League history to adopt double-digits on every shirt.
— Fulham Football Club (@FulhamFC) April 1, 2019
Футбольный клуб «Рубин» представил болельщикам новый дизайн футболок – с принтом шаурмы. В «Инстаграме» клубного магазина говорится, что если пост соберет 500 лайков, то футболки будут выпущены в продажу. Правда, это может быть вовсе не шуткой: история началась ещё до 1 апреля – на матче с «Енисеем» в кадр телетрансляции попала болельщица, с аппетитом поедающая шаурму. Но даже если новые футболки – это не шутка «Рубина», то получилось всё равно смешно.
Баскетбольный клуб «Химки» решил разыграть своих болельщиков по-другому: на официальном сайте команды появилось сообщение о возвращении Тимофея Мозгова в состав команды. «Игрок поможет своей родной команде в борьбе за высокие места в Единой Лиге ВТБ», — говорится в официальном заявлении на сайте клуба. «Химки» сообщают, что Мозгов присоединится к команде уже сегодня, в матче с краснодарским «Локомотивом».
«С возвращением, Тима!» — приветствует Мозгова сайт «Химок«. Сам баскетболист на объявление бывшего клуба никак пока не отреагировал.
На штуку «Химок» сразу отреагировал аккаунт Единой лиги ВТБ. В «Инстаграме» появился пост о том, что в Россию прилетит знаменитый Леброн Джеймс — специально, чтобы посетить матчи турнира. «Предполагается, что первым матчем, на который приедет Леброн Джеймс, станет домашняя встреча «Химок». Подмосковный клуб сегодня дозаявил Тимофея Мозгова, партнера Джеймса по «Кливленд Кавальерс», — говорится в подписи к фото.
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Леброн Джеймс приедет в Россию на плей-офф Единой Лиги ВТБ 🏆 Форвард «Лос Анджелес Лейкерс» собирается посетить несколько игр весенней стадии Лиги ВТБ. Предполагается, что первым матчем, на который приедет Леброн Джеймс, станет домашняя встреча «Химок». Подмосковный клуб сегодня дозаявил Тимофея Мозгова, партнера Джеймса по «Кливленд Кавальерс». А в каком городе еще вы бы хотели увидеть Леброна Джеймса?