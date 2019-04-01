Сегодня, 1 апреля, во многих странах отмечается день шуток и смеха. Как правило, спортивные клубы и СМИ не остаются в стороне и активно присоединяются к всеобщему веселью. Nevasport рассказывает, как шутил спортивный мир на этот раз.

С шуток начался день для болельщиков футбольного клуба «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области. В официальном «Твиттере» команды опубликовали новость о смене клубного логотипа. Новая эмблема подозрительна похожа на символику туринского «Ювентуса». Но это ещё не всё – клуб даже показал новую форму игроков.

Минимализм правит миром и мы решили соответствовать современным тенденциям! Рады представить обновленный логотип и новый комплект формы на следующий сезон. 🔥🔥🔥#ФКЧайка #МыЧайка #ЗаНамиВсяОбласть #NewLogo pic.twitter.com/uuCJ3zBj5Y — ФК «Чайка» (@chaykafc) April 1, 2019

Сборная России по футболу присоединилась к празднику и поделилась подборкой смешных моментов из жизни игроков и тренеров. На официальной странице команды «ВКонтакте» появился соответствующий пост. «Сегодня смеяться разрешается. Забавные моменты из жизни сборной России». – говорится в сообщении. К записи прикреплен видеоролик с участием Артёма Дзюбы и других футболистов.

Как и «Чайка», пошутить над экипировкой решил английский «Фулхэм». В «Твиттере» команды появилась запись о том, что теперь все номера на футболках будут двузначными – например, 01, 02, 03 и т. д. Однако болельщикам такие шутки пришлись не по душе: в реплаях пользователи раскритиковали чувство юмора представителей клуба.

🔢 We're delighted to confirm that #FFC are set to become the first side in Premier League history to adopt double-digits on every shirt. — Fulham Football Club (@FulhamFC) April 1, 2019

Футбольный клуб «Рубин» представил болельщикам новый дизайн футболок – с принтом шаурмы. В «Инстаграме» клубного магазина говорится, что если пост соберет 500 лайков, то футболки будут выпущены в продажу. Правда, это может быть вовсе не шуткой: история началась ещё до 1 апреля – на матче с «Енисеем» в кадр телетрансляции попала болельщица, с аппетитом поедающая шаурму. Но даже если новые футболки – это не шутка «Рубина», то получилось всё равно смешно.

Баскетбольный клуб «Химки» решил разыграть своих болельщиков по-другому: на официальном сайте команды появилось сообщение о возвращении Тимофея Мозгова в состав команды. «Игрок поможет своей родной команде в борьбе за высокие места в Единой Лиге ВТБ», — говорится в официальном заявлении на сайте клуба. «Химки» сообщают, что Мозгов присоединится к команде уже сегодня, в матче с краснодарским «Локомотивом».

«С возвращением, Тима!» — приветствует Мозгова сайт «Химок«. Сам баскетболист на объявление бывшего клуба никак пока не отреагировал.

На штуку «Химок» сразу отреагировал аккаунт Единой лиги ВТБ. В «Инстаграме» появился пост о том, что в Россию прилетит знаменитый Леброн Джеймс — специально, чтобы посетить матчи турнира. «Предполагается, что первым матчем, на который приедет Леброн Джеймс, станет домашняя встреча «Химок». Подмосковный клуб сегодня дозаявил Тимофея Мозгова, партнера Джеймса по «Кливленд Кавальерс», — говорится в подписи к фото.