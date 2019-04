Сегодня, 1 апреля, во многих странах отмечается день шуток и смеха. Как правило, спортивные клубы и СМИ не остаются в стороне и активно присоединяются к всеобщему веселью. Nevasport рассказывает, как шутил спортивный мир на этот раз.

С шуток начался день для болельщиков футбольного клуба «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области. В официальном «Твиттере» команды опубликовали новость о смене клубного логотипа. Новая эмблема подозрительна похожа на символику туринского «Ювентуса». Но это ещё не всё – клуб даже показал новую форму игроков.

Сборная России по футболу присоединилась к празднику и поделилась подборкой смешных моментов из жизни игроков и тренеров. На официальной странице команды «ВКонтакте» появился соответствующий пост. «Сегодня смеяться разрешается. Забавные моменты из жизни сборной России». – говорится в сообщении. К записи прикреплен видеоролик с участием Артёма Дзюбы и других футболистов.

Как и «Чайка», пошутить над экипировкой решил английский «Фулхэм». В «Твиттере» команды появилась запись о том, что теперь все номера на футболках будут двузначными – например, 01, 02, 03 и т. д. Однако болельщикам такие шутки пришлись не по душе: в реплаях пользователи раскритиковали чувство юмора представителей клуба.

🔢

We're delighted to confirm that #FFC are set to become the first side in Premier League history to adopt double-digits on every shirt.

— Fulham Football Club (@FulhamFC) April 1, 2019