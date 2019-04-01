Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв огласил состав команды на матч против московского ЦСКА. Игра будет проходить в Ледовом дворце Санкт-Петербурга сегодня, 1 апреля, и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Место в воротах петербургских армейцев займет голкипер Игорь Шестёркин. В составе первого звена на лёд выйдут Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Владислав Гавриков и Давид Рундлад.

Второе звено: Виктор Тихонов, Алексей Бывальцев, Сергей Плотников, Динар Хафизуллин и Антон Белов.

Третье звено: Наиль Якупов, Ярно Коскиранта, Максим Карпов, Роман Рукавишников и Патрик Херсли.

Четвертое звено: Илья Каблуков, Михаил Мальцев, Евгений Кетов, Артем Жук и Артём Зуб.

По мнению аналитиков, больше шансов на победу у питерских армейцев: вероятность их выигрыша оценивают в 40 процентов. Чуть меньше шансов победить в основное время у москвичей, победа ЦСКА свершится с вероятностью в 35 процентов.