Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, выучила тройной аксель.

Хореограф Даниил Глейхенгауз опубликовал у себя в «Инстаграм»-историях видео с тренировки, где спортсменка исполняет прыжок. Напомним, также в арсенал Турсынбаевой входит четверной сальхов. Спортсменка первой в истории взрослого женского катания приземлила четверной прыжок на официальных соревнованиях.

В текущем сезоне Турсынбаева принимала участие в чемпионате четырёх континентов и завоевала серебряную медаль. Аналогичный результат она показала и на Универсиаде. Затем спортсменка выступила на чемпионате мира в японской Сайтаме, где заняла второе место.

Спортсменка работала под руководством Брайана Орсера в Канаде, однако в этом сезоне начала тренироваться у Тутберидзе. Турсынбаева отметила, что ей очень нравится работать в России, так как здесь всё направлено на достижение результата: более расслабленная атмосфера, как в группе Орсера, не очень для неё подходит.