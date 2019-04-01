Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Алия Мустафина приняла решение не выступать на чемпионате Европы. Турнир будет проходить в польском Щецине в период с 10 по 14 апреля.

Сообщается, что спортсменка решила пропустить чемпионат по собственной инициативе. Неделю назад Мустафина одержала победу в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме.

Напомним, ранее стало известно, что от участия в чемпионате Европы также отказался россиянин Давид Белявский.

На своей странице в «Инстаграме» Белявский сообщил, что после контрольной тренировки понял, что ещё не готов выступать на чемпионате Европы. Гимнаст отметил, что у него уже получаются комбинации, однако спортсмен пока выступает не на том уровне, который необходим, чтобы завоевывать медали. «Мы с моим тренером приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы», — написал Белявский.

Напомним, ранее 27-летний спортсмен был включён в предварительный состав сборной России. Белявский является шестикратным чемпионом Европы, двукратным олимпийским призёром, победителем Универсиады и первых Европейских игр.