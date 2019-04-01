Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на реплику трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной о том, что 14-летних спортсменок не стоило допускать к участию во взрослом чемпионате России. Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная заняли на турнире весь пьедестал почёта.

«Фигурное катание спрогрессировало, когда к соревнованиям со взрослыми допустили маленьких девочек», — заявила Тутберидзе в эфире телепрограммы «Познер». Специалист призвала вспомнить Аделину Сотникову, которая в 17 лет стала олимпийской чемпионкой, и Евгению Медведеву, поднявшуюся на подиум взрослых соревнований в 14 лет.

Также Тутберидзе отметила, что в США двенадцатилетняя девочка исполняет четверной лутц. «Они допускают девочек, а мы будем сдерживать? Это прогресс», — сказала Тутберидзе. Тренер добавила, что во взрослом возрасте фигуристкам было бы опасно разучивать сложные прыжки, так как это чревато травмами, но сейчас они способны осваивать новые элементы.