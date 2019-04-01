Представители «Торо Россо» опубликовали состав команды на тесты в Бахрейне, которые будут проходить 2 и 3 апреля.

Как сообщает пресс-служба команды, «Торо Россо» выставит на тесты сразу два болида: один будет для обычных тестов, а второй — для шинных тестов «Пирелли». За рулём обычного болида будет новичок команды Александер Албон — он отработает оба дня. На машине для шинных тестов будет выступать российский пилот Даниил Квят.

Напомним, на этапе Гран-при в Бахрейне Квят столкнулся с неприятной ситуацией, связанной с шинами его болида. Квят показал пятнадцатый результат в квалификации, но вины пилота в этой неудаче нет. Как оказалось, механики допустили серьёзную ошибку: они поставили на болид Квята использованный комплект шин перед второй попыткой во втором сегменте.

Россиянин быстро понял, что едет на использованных шинах, и по радио обратился к команде. В результате чего инженеры отправили Квята обратно в боксы. После этого российский пилот спросил по радио: «Что это было, ребята?»