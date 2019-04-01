Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина объяснила, почему не выступит на чемпионате Европы.

Спортсменка сообщила, что данное решение приняла не самостоятельно, а посоветовавшись со старшим тренером команды. «Мне будет разумнее пропустить чемпионат Европы и начать готовиться к Европейским играм», — сказала Мустафина, слова которой приводит агентство «Р-Спорт».

Гимнастка добавила, что не ставила перед собой задачу выйти на пик формы к чемпионату России. «Просто тренировалась по намеченному плану», — пояснила спортсменка. «Если бы я поехала в Польшу на чемпионат Европы, это был бы уже четвёртый старт, а это всё же слишком большая нагрузка», — добавила Мустафина.

Напомним, ранее стало известно, что от участия в чемпионате Европы также отказался россиянин Давид Белявский. На своей странице в «Инстаграме» Белявский сообщил, что после контрольной тренировки понял, что ещё не готов выступать на чемпионате Европы.