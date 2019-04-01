Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала имена трёх лучших хоккеистов завершившейся игровой недели.

Согласно информации на официальном сайте Лиги, первой звездой недели стал российский голкипер клуба «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский. Вратарь оформил два шат-аута в четырех встречах, в среднем отразив 96,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,00.

Второй звездой был признан нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци, который заработал 10 (3+7) очков по системе «гол+пас».

Замкнул тройку лучших хоккеистов голкипер «Аризоны Койотс» Дарси Кюмпер, команда которого одержала победы в двух играх из трёх. Вратарь отразил в среднем 97,9% бросков.

Напомним, ранее сообщалось, что Бобровский помог своему клубу обыграть «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Коламбуса».