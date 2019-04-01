Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что арест футболиста вновь может быть продлен.

Адвокат рассказал, что на судебном заседании, которое состоится 3 апреля, будет решаться вопрос о рассмотрении уголовного дела. Судья определит, есть ли для этого необходимые основания. Также Бушманов отметил, что заседание будет проходить в закрытом режиме. «Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру», — подчеркнул специалист, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, ранее сообщалось, что оппозиционный политический деятель и блогер Алексей Навальный высказался по поводу долгого нахождения футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в СИЗО. Навальный заявил, что ничего не знает о том, что Кокорин и Мамаев за футболисты и понятия не имеет, за какие команды они играют. «Два пьяных хулигана устроили драку и должны быть привлечены к уголовной ответственности. Но их держат полгода в СИЗО!», — возмутился политик.