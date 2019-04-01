Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как тренер Брайан Орсер отреагировал на её выступление на чемпионате мира в японской Сайтаме. Спортсменка завоевала бронзовую медаль, уступив двум ученицам Этери Тутберидзе: олимпийской чемпионке Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой, выступающей за Казахстан.

Медведева сообщала, что Брайан Орсер признался, что гордится своей подопечной. «Но я бы очень хотела приносить ему золотые медали», — подчеркнула фигуристка, слова которой приводит «Комсомольская правда».

Также Медведева рассказала о планах на межсезонье. Фигуристка сообщила, что намерена немного отдохнуть, а потом вернуться к работе. В её планы входит разучивание самых сложных элементов — четверных сальхова и тулупа.

Напомним, Медведева начала тренироваться под руководством Орсера после завершения прошлого сезона. До этого фигуристка работала в группе Этери Тутберидзе и выиграла две золотые медали чемпионатов мира и два серебра Олимпийских игр.