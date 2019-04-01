В Санкт-Петербурге завершился первый период хоккейного матча между СКА и московским ЦСКА. Игра проходит в Ледовом дворце, команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу гостей.

Стартовая двадцатиминутка получилась небогатой на события: ни одной из команд не удавалось открыть счёт практически до сирены на перерыв. Москвичи смогли отправить шайбу в ворота Игоря Шестёркина лишь за несколько секунд до окончания периода: отличился Павел Карнаухов.

Петербургские армейцы получили два командных штрафа за нарушение численного состава.

Напомним, игра проходит в рамках финала Западной конференции Кубка Гагарина. Данный матч является третьим в серии: до этого подопечные Ильи Воробьёва проиграли две встречи подряд. Таким образом, счёт в серии составляет 2-0 в пользу ЦСКА.

Несмотря на два поражения, букмекеры назвали СКА фаворитом сегодняшней встречи. По мнению аналитикам, петербуржцам на домашнем льду удастся сократить отставание в серии. Следующая встреча также будет проходить в Санкт-Петербурге 3 апреля.