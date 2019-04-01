Российский боец Тимофей Настюхин нокаутировал бывшего чемпиона UFC американца Эдди Альвареса. Поединок проходил в Японии в рамках турнира ММА One Championship.

Россиянин одержал победу техническим нокаутом уже в первом раунде. На последней минуте раунда Настюхин поймал своего соперника на контратаке и провёл серию из трёх ударов, а затем завершил атаку добиванием.

Для Альвареса этот поединок стал первым под эгидой One Championship. Настюхин одержал шестую победу при трёх поражениях.

«Никто в меня не верил, но я выиграл бой в первом раунде, в своей манере, красочно, и чувствую себя замечательно, просто потрясающе», — сказал россиянин после боя с Альваресом. Спортсмен отметил, что в его карьере было очень много поединков с более знаменитыми и титулованными соперниками. «Эдди Альварес, в отличие от всех моих соперников, является реальной легендой ММА, это немного давило на меня», — признался Настюхин.