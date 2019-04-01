Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

СКА обыграл ЦСКА в третьем матче серии

В Санкт-Петербурге состоялся хоккейный матч между СКА и московским ЦСКА. Удача оказалась на стороне петербургских армейцев: команда Ильи Воробьёва одержала победу со счётом 2:1, матч закончился в овертайме. Таким образом, отставание петербуржцев в серии сократилось: теперь счёт по победам составляет 2-1.

Алия Мустафина пропустит чемпионат Европы

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина не выступит на чемпионате Европы. Спортсменка приняла данное решение не самостоятельно, а посоветовавшись со старшим тренером сборной России. Мустафина объяснила, что недавно принимала участие в другом соревновании, а впереди её ждут Европейские игры — именно на подготовке к ним спортсменка и намерена сосредоточиться.

Элизабет Турсынбаева выучила тройной аксель

Фигуристки из группы Этери Тутберидзе продолжают осваивать самые сложные элементы. На этот раз новый прыжок в свой арсенал добавила Элизабет Турсынбаева — она разучила тройной аксель. Видеозапись с тренировки опубликовал хореограф Даниил Глехенгауз. Напомним, также Турсынбаева владеет четверным сальховом, который помог ей завоевать серебро чемпионата мира.

Маргарита Васильева попала в состав сборной России на следующий сезон

Биатлонистка Маргарита Васильева, пропустившая три допинг-теста, вошла в состав сборной России на следующий сезон. Также в расширенный состав попала вернувшаяся после допинговой дисквалификации Екатерина Глазырина. Окончательный состав СБР объявит после медицинских обследований спортсменов, которые назначены на конец апреля — начало мая.

Кайса Мякяряйнен останется в биатлоне ещё на один сезон

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен заявила о том, что не собирается завершать спортивную карьеру. Об этом она написала в своем «Инстаграме», прикрепив фото с чемпионата Финляндии по биатлону. Спортсменка сказала, что если с ней все будет хорошо, что она примет участие в следующем сезоне, однако перед этим ей необходимо отдохнуть. «Нужно спокойно решить много проблем, среди прочего касающихся и здоровья. Это стоит на первом месте до тех пор, пока я не возобновлю тренировки», — написала Мякяряйнен.