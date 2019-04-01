В Ледовом дворце Санкт-Петербурга завершился второй период хоккейного матча между СКА и московским ЦСКА. Команды ушли на второй перерыв при счёте 1:1.

После первого периода петербургские армейцы проигрывали со счётом 1:0 — гостям встречи удалось забросить шайбу в ворота Игоря Шестёркина за секунду до перерыва. Гол на свой счёт записал Павел Карнаухов, получивший передачу от Андрея Светлакова. Однако во втором игровом отрезке команда Ильи Воробьёва смогла отыграться: гол забил Александр Барабанов. В роли ассистентов выступили Николай Прохоркин и Артём Зуб.

В середине периода петербургские армейцы имели возможность выйти вперед: шайба уже влетела в ворота Ильи Сорокина, однако арбитр не засчитал гол, так как он был забит ногой.

Напомним, игра проходит в рамках финала Западной конференции Кубка Гагарина. Данный матч является третьим в серии: до этого подопечные Ильи Воробьёва проиграли две встречи подряд. Таким образом, счёт в серии составляет 2-0 в пользу ЦСКА.