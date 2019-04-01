В Санкт-Петербурге завершился хоккейный матч между СКА и московским ЦСКА. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева встречи.

Данный матч стал третьим в финальной серии Западной конференции: таким образом, отставание петербургских армейцев сократилось до счёта 2-1.

Открыть счёт удалось игрокам ЦСКА: за секунду до окончания первого периода Павел Карнаухов отправил шайбу в ворота Игоря Шестёркина, получив пас от Андрея Светлакова. Однако во втором игровом отрезке команда Ильи Воробьёва смогла отыграться: гол забил Александр Барабанов. В роли ассистентов выступили Николай Прохоркин и Артём Зуб.

В середине второго периода петербургские армейцы имели возможность выйти вперед: шайба уже влетела в ворота Ильи Сорокина, однако арбитр не засчитал гол, так как он был забит ногой.

Третья двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время удача оказалась на стороне хозяев: решающий гол забил Николай Прохоркин.