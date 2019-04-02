Российский тренер по фигурному катанию и постановщик шоу Илья Авербух оценил выступление россиян в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Сайтаме и рассказал, почему общественность критикует Михаила Коляду.

Авербух заявил, что Коляду довольно жестко прессуют, однако критика не беспочвенна. «Почему критика? Только потому что видно, что он может. Когда человек работает на пределе, чего его критиковать, радуешься, что он справился», — заявил Авербух, добавив, что Коляде как будто это все не нужно.

«Мишка может, у него прыжок фантастической красоты. Он когда его прыгает, там плюсы просто зашкаливают», — заключил Авербух и уточнил, что компоненты российскому одиночнику судьи ставят компоненты уровня топовых спортсменов.

Напомним, Коляда завалил короткую программу на чемпионате мира в Сайтаме, однако без падений откатал произвольную и занял шестое место на турнире.