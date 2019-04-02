Кёрлинг становится популярнее с каждый днем. В рамках проекта «Научись с Nevasport» мы попытались понять всю прелесть игры. Помогал в этом обладатель бронзовой медали Олимпиады-2018 года кёрлингист Александр Крушельницкий.

Играть в кёрлинг не так просто, как кажется на первый взгляд. Во-первых, нужно обладать достаточной растяжкой для того, чтобы послать камень вперед, и координацией, чтобы не свалиться при этом на очень скользкий лёд. По-настоящему скользкий.

Во-вторых, нужна выносливость. Тереть лед скипом необходимо очень быстро, игра может длиться до трех часов — растолстеть при профессиональных занятиях керлингом получится вряд ли.

В-третьих, игрок не может быть глуп. Кёрлинг чем-то похож на шахматы в плане просчета действий наперед и на бильярд в плане необходимости точного удара.

Подробности тренировки с Алексадром Крушельницким можно рассмотреть на видео. Еще лучше — прийти на каток и позаниматься.