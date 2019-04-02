Бразильский боец MMA Матеуш Фернандеш умер спустя некоторое время после любительского поединка в Манаусе. Информацию о смерти спортсмена сообщает портал MMA Fighting.

22-летний спортсмен участвовал в турнире под названием Remulus Eight, бой Фернандеша значился первым в списке. Соперник бойца выступил с комбинацией ударов, и хоть Фернандеш ему ответил, судья остановил поединок. В итоге, Матеуш Фернандеш проиграл посредством технического нокаута.

После боя спортсмена отправили в больницу, где у него остановилось сердце. По информации MMA Fighting, бразилец мог умереть не от полученных в бою травм, а от передозировки запрещенных препаратов. Сообщается, что Матеуш Фернандеш был причастен к программе помощи наркозависимым.