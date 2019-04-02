Российского бойца-тяжеловеса ММА Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Официальное заявление разместило на своем сайте Американское антидопинговое агентство.

Такое решение было принято, поскольку Магомедов отказался сдавать пробы не в соревновательное время. Нарушение стало третьим по счету, в связи с чем вступила в силу пожизненная дисквалификация.

Первое нарушение правил USADA привело к отстранению от боев на два года: в 2016 году в пробе Магомедова нашли запрещенный препарат остарин. В октябре 2018 года после истечения срока дисквалификации спортсмен второй раз нарушил антидопинговый кодекс: в организме Магомедова обнаружили анаболические препараты.

Последний раз под эгидой UFC Руслан Магомедов дрался в 2015 году, тогда россиянин одержал победу над американцем Шоном Джордоном.